Обмін полоненими — Буданов показав перші емоції захисників

Українські захисники, що повернулися з полону РФ 19 квітня 2025 року. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов оприлюднив відео, на якому видно перші емоції звільнених з полону українських захисників. Обмін полоненими між Україною та РФ відбувся у суботу, 19 квітня, напередодні Великодня.

Відповідне відео Буданов опублікував у Telegram.

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Обмін полоненими — перші емоції захисників

У суботу, 19 квітня, між Україною та Росією відбувся один з найбільших обмінів полоненими. Напередодні Великодня до України з російського полону повернулися 277 захисників.

Відео з першими емоціями звільнених оборонців оприлюднив Буданов. На відео видно, як українські захисники плачуть, обіймають рідних і радіють, що після російського полону опинилися на рідній землі. Деякі з них досі не можуть повірити в це.

"277 наших воїнів вдома. 277 українських родин сьогодні почули омріяну звістку про повернення їхніх рідних та близьких. Вдячний родинам за вашу мужність та віру. Вітаю нас усіх та родини звільнених Захисників з цією прекрасною подією", — написав під відео начальник розвідки.

Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Раніше ми писали, що 19 квітня Україні вдалося повернути з російського полону більш ніж 200 захисників.

Згодом у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли деталі обміну полоненими між Україною та РФ.