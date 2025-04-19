Обмен пленными - Буданов показал первые эмоции защитников

Украинские защитники, вернувшиеся из плена РФ 19 апреля 2025 года. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов обнародовал видео, на котором видны первые эмоции освобожденных из плена украинских защитников. Обмен пленными между Украиной и РФ состоялся в субботу, 19 апреля, накануне Пасхи.

Соответствующее видео Буданов опубликовал в Telegram.

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Обмен пленными — первые эмоции защитников

В субботу, 19 апреля, между Украиной и Россией состоялся один из крупнейших обменов пленными. Поэтому накануне Пасхи в Украину из российского плена вернулись 277 защитников.

Видео с первыми эмоциями освобожденных защитников обнародовал Буданов. На видео видно, как украинские защитники плачут, обнимают родных и радуются, что после российского плена оказались на родной земле. Некоторые из них до сих пор не могут поверить в это.

"277 наших воинов дома. 277 украинских семей сегодня услышали желанную весть о возвращении их родных и близких. Благодарен семьям за ваше мужество и веру. Поздравляю нас всех и семьи освобожденных Защитников с этим прекрасным событием", — написал под видео начальник разведки.

Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Ранее мы писали, что 19 апреля Украине удалось вернуть из российского плена более 200 защитников.

Впоследствии в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали детали обмена пленными между Украиной и РФ.