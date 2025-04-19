Обмін полоненими 19 квітня — скільки воїнів повернулися до України

Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими — що відомо
Між Україною та Росією напередодні Великодня, 19 квітня, відбувся обмін полоненими. Понад 200 захисників повернулися додому.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Обмін полоненими
"Наші вдома – одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону", — наголосив глава держави.
З російської неволі повернулися бійці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Воїни захищали Маріуполь та інші напрямки в Донецькій області, Херсонщину, Запоріжжя та Луганщину.
Зеленський подякував усім, хто зробив можливим повернення українців додому. Він висловив особливу вдячність Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво.
За словами Зеленського, з початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося повернути вже 4 552 захисників та цивільних.
"Памʼятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного й кожну, хто може там бути. Маємо повернути всіх", — додав він.
Нагадаємо, 18 квітня в Україну вдалося повернути тіла 909 воїнів. Захисники обороняли країну на різних напрямках фронту.
А 15 квітня у Києві біля Міністерства внутрішніх справ відбулася акція на підтримку військовополонених. Люди вимагали збільшення кількості обмінів.
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