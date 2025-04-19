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Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими — що відомо

19 квітня 2025 18:06
Аркадій Пастула - Редактор
Обмін полоненими 19 квітня — скільки воїнів повернулися до України
Обмін військовополоненими 19 квітня. Фото: t.me/Koord_shtab
Аркадій Пастула - Редактор

Між Україною та Росією напередодні Великодня, 19 квітня, відбувся обмін полоненими. Понад 200 захисників повернулися додому.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Обмін полоненими

"Наші вдома – одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону", — наголосив глава держави.

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Захисники, яких звільнили з полону РФ 19 квітня
Обмін військовополоненими 19 квітня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін військовополоненими 19 березня
Обмін військовополоненими 19 квітня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

З російської неволі повернулися бійці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Воїни захищали Маріуполь та інші напрямки в Донецькій області, Херсонщину, Запоріжжя та Луганщину.

Обмін військовополоненими 19 квітня
Обмін військовополоненими 19 квітня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Українці після російського полону
Обмін військовополоненими 19 квітня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський подякував усім, хто зробив можливим повернення українців додому. Він висловив особливу вдячність Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво.

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Повернення захисників з російського полону 19 квітня
Обмін військовополоненими 19 квітня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами Зеленського, з початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося повернути вже 4 552 захисників та цивільних.

Між РФ та Україною відбувся обмін полоненими 19 квітня
Обмін військовополоненими 19 квітня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими 19 квітня
Обмін військовополоненими 19 квітня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Памʼятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного й кожну, хто може там бути. Маємо повернути всіх", — додав він.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 квітня в Україну вдалося повернути тіла 909 воїнів. Захисники обороняли країну на різних напрямках фронту.

А 15 квітня у Києві біля Міністерства внутрішніх справ відбулася акція на підтримку військовополонених. Люди вимагали збільшення кількості обмінів.

війна ЗСУ Україна полонені Великдень Росія
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