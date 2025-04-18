Війна в Україні — додому повернули тіла 909 захисників

Повернення тіл загиблих захисників. Фото: t.me/Koord_shtab

В Україну повернули тіла ще 909 загиблих захисників Сил оборони. Серед них військовослужбовці, які захищали нашу країну на різних напрямках фронті.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у п'ятницю, 18 квітня.

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Повернення тіл захисників в Україну

У Координаційному штабі повідомили, що в Україну повернули тіла оборонців, які воювали на різних напрямках, зокрема:

Курахівському напрямку;

Покровському напрямку;

Бахмутському напрямку;

Вугледарському напрямку;

Луганському напрямку;

Запорізькому напрямку;

Сумському напрямку;

Харківському напрямку;

з моргів на території РФ.

Повернення тіл загиблих захисників. Фото: t.me/Koord_shtab

"Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", — йдеться у повідомленні.

У відомстві висловили окрему подяку особовому складу ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Зазначається, що вже у найкоротші терміни слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть встановлені особи загиблих.

Нагадаємо, востаннє тіла загиблих оборонців повертали в Україну 28 березня. Тоді також з РФ забрали 909 тіл.

Також ми писали, що 12 квітня під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16 Павло Іванов. Військовому було 26 років.