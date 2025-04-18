Война в Украине — домой вернули тела 909 защитников

Возвращение тел погибших защитников. Фото: t.me/Koord_shtab

В Украину вернули тела еще 909 погибших защитников Сил обороны. Среди них военнослужащие, которые защищали нашу страну на разных направлениях фронте.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в пятницу, 18 апреля.

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Возвращение тел защитников в Украину

В Координационном штабе сообщили, что в Украину вернули тела защитников, которые воевали на разных направлениях, в частности:

Кураховском направлении;

Покровском направлении;

Бахмутском направлении;

Угледарском направлении;

Луганском направлении;

Запорожском направлении;

Сумском направлении;

Харьковском направлении;

из моргов на территории РФ.

Возвращение тел погибших защитников. Фото: t.me/Koord_shtab

"Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили отдельную благодарность личному составу ВСУ, который осуществляет перевозки репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Отмечается, что уже в кратчайшие сроки следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут установлены личности погибших.

Напомним, последний раз тела погибших защитников возвращали в Украину 28 марта. Тогда также из РФ забрали 909 тел.

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