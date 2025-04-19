Обмен пленными 19 апреля — сколько воинов вернулись в Украину

Обмен военнопленными 19 апреля. Фото: t.me/Koord_shtab

Между Украиной и Россией накануне Пасхи, 19 апреля, состоялся обмен пленными. Более 200 защитников вернулись домой.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Обмен пленными

"Наши дома — одна из лучших новостей, которые могут быть. Еще 277 воинов вернулись домой из российского плена", — подчеркнул глава государства.

Обмен военнопленными 19 апреля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен военнопленными 19 апреля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Из российской неволи вернулись бойцы Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Воины защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, Херсонскую, Запорожскую и Луганскую области.

Обмен военнопленными 19 апреля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен военнопленными 19 апреля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский поблагодарил всех, кто сделал возможным возвращение украинцев домой. Он выразил особую благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество.

Обмен военнопленными 19 апреля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По словам Зеленского, с начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось вернуть уже 4 552 защитников и гражданских.

Обмен военнопленными 19 апреля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен военнопленными 19 апреля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Помним обо всех, кто в плену. Ищем каждого и каждую, кто может там быть. Должны вернуть всех", — добавил он.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 18 апреля в Украину удалось вернуть тела 909 воинов. Защитники обороняли страну на разных направлениях фронта.

А 15 апреля в Киеве возле Министерства внутренних дел состоялась акция в поддержку военнопленных. Люди требовали увеличения количества обменов.