Обмен пленными 19 апреля — сколько воинов вернулись в Украину

Между Украиной и Россией состоялся обмен пленными — что известно
Между Украиной и Россией накануне Пасхи, 19 апреля, состоялся обмен пленными. Более 200 защитников вернулись домой.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Обмен пленными
"Наши дома — одна из лучших новостей, которые могут быть. Еще 277 воинов вернулись домой из российского плена", — подчеркнул глава государства.
Из российской неволи вернулись бойцы Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Воины защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, Херсонскую, Запорожскую и Луганскую области.
Зеленский поблагодарил всех, кто сделал возможным возвращение украинцев домой. Он выразил особую благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество.
По словам Зеленского, с начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось вернуть уже 4 552 защитников и гражданских.
"Помним обо всех, кто в плену. Ищем каждого и каждую, кто может там быть. Должны вернуть всех", — добавил он.
Напомним, 18 апреля в Украину удалось вернуть тела 909 воинов. Защитники обороняли страну на разных направлениях фронта.
А 15 апреля в Киеве возле Министерства внутренних дел состоялась акция в поддержку военнопленных. Люди требовали увеличения количества обменов.
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