Зеленський показав відео зустрічі звільнених з полону воїнів з рідними

Український захисник, що повернувся з російського полону 19 квітня 2025 року, зустрівся зі своїми рідними. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

У суботу, 19 квітня, відбувся один із найбільших обмінів полоненими між Україною та Росією. Президент України Володимир Зеленський показав зворушливе відео зустрічі звільнених з полону українських захисників із рідними.

Відповідне відео глава держави опублікував у Telegram.

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Зустріч звільнених з полону воїнів з рідними — відео

У суботу, 19 квітня, напередодні Великодня 277 українців повернулися з російського полону. Відтак відбувся один з найбільших обмінів полоненими.

Зокрема, 246 воїнів повернено в межах обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном. Серед звільнених сьогодні:

Захисники з гарнізону Маріуполя;

Нацгвардійці;

Військові моряки;

Воїни ТрО;

Воїни Державної спеціальної служби транспорту;

Воїни Десантно-штурмових військ;

Воїни Сил безпілотних систем.

Згодом президент Зеленський опублікував відео, на якому українські захисники вперше після довгої розлуки зустрічаються зі своїми родинами, друзями та близькими. На відео українські оборонці плачуть, сміються, обіймають рідних, телефонують друзям. Звільненим з полону відразу надається вся необхідна медична допомога.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час. А також отримають всі виплати грошового забезпечення за весь час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу.

Зазначимо, що у Міністерстві внутрішніх справ України розкрили подробиці обміну полоненими між Україною та РФ 19 квітня.

Крім того, начальник української розвідки Кирило Буданов показав перші емоції звільнених з полону українських захисників 19 квітня.