Зеленский показал видео встречи освобожденных из плена воинов с родными

Украинский защитник, вернувшийся из российского плена 19 апреля 2025 года, встретился со своими родными. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram

В субботу, 19 апреля, состоялся один из крупнейших обменов пленными между Украиной и Россией. Президент Украины Владимир Зеленский показал трогательное видео встречи освобожденных из плена украинских защитников с родными.

Соответствующее видео глава государства опубликовал в Telegram.

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Встреча освобожденных из плена воинов с родными — видео

В субботу, 19 апреля, накануне Пасхи 277 украинцев вернулись из российского плена. Поэтому состоялся один из крупнейших обменов пленными.

В частности, 246 воинов возвращены в рамках обмена пленными, еще 31 человека удалось освободить вне обмена. Среди освобожденных сегодня:

Защитники из гарнизона Мариуполя;

Нацгвардейцы;

Военные моряки;

Воины ТрО;

Воины Государственной специальной службы транспорта;

Воины Десантно-штурмовых войск;

Воины Сил беспилотных систем.

Позже президент Зеленский опубликовал видео, на котором украинские защитники впервые после долгой разлуки встречаются со своими семьями, друзьями и близкими. На видео украинские защитники плачут, смеются, обнимают родных, звонят друзьям. Освобожденным из плена сразу предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, все освобожденные пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время. А также получат все выплаты денежного обеспечения за все время пребывания в плену и единовременную материальную помощь.

Отметим, что в Министерстве внутренних дел Украины раскрыли подробности обмена пленными между Украиной и РФ 19 апреля.

Кроме того, начальник украинской разведки Кирилл Буданов показал первые эмоции освобожденных из плена украинских защитников 19 апреля.