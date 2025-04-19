Зеленский показал видео встречи освобожденных из плена воинов с родными

Зеленский показал встречу пленных с родными — видео
В субботу, 19 апреля, состоялся один из крупнейших обменов пленными между Украиной и Россией. Президент Украины Владимир Зеленский показал трогательное видео встречи освобожденных из плена украинских защитников с родными.
Соответствующее видео глава государства опубликовал в Telegram.
Встреча освобожденных из плена воинов с родными — видео
В субботу, 19 апреля, накануне Пасхи 277 украинцев вернулись из российского плена. Поэтому состоялся один из крупнейших обменов пленными.
В частности, 246 воинов возвращены в рамках обмена пленными, еще 31 человека удалось освободить вне обмена. Среди освобожденных сегодня:
Защитники из гарнизона Мариуполя;
- Нацгвардейцы;
- Военные моряки;
- Воины ТрО;
- Воины Государственной специальной службы транспорта;
- Воины Десантно-штурмовых войск;
- Воины Сил беспилотных систем.
Позже президент Зеленский опубликовал видео, на котором украинские защитники впервые после долгой разлуки встречаются со своими семьями, друзьями и близкими. На видео украинские защитники плачут, смеются, обнимают родных, звонят друзьям. Освобожденным из плена сразу предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, все освобожденные пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время. А также получат все выплаты денежного обеспечения за все время пребывания в плену и единовременную материальную помощь.
Отметим, что в Министерстве внутренних дел Украины раскрыли подробности обмена пленными между Украиной и РФ 19 апреля.
Кроме того, начальник украинской разведки Кирилл Буданов показал первые эмоции освобожденных из плена украинских защитников 19 апреля.
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