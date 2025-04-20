Обмен пленными 19 апреля — Юсов рассказал подробности

Украинские защитники, которые вернулись из российского плена 20 апреля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов раскрыл детали обмена военнопленными, который состоялся накануне Пасхи, 19 апреля. По его словам, сроки несколько раз сдвигались.

Об этом Андрей Юсов рассказал в эфире "Мы Украина" в воскресенье, 20 апреля.

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Обмен военнопленными 19 апреля

Юсов рассказал, что этот обмен является одним из крупнейших за период полномасштабного вторжения. Всего их состоялось 63.

"Этот обмен готовился долго. Можно сказать, что сроки несколько раз сдвигались. Безусловно, Воскресение Христово и Пасха были дополнительным фактором, чтобы этот обмен состоялся", — отметил представитель ГУР.

По его словам, это символ, что нельзя складывать руки. Юсов говорит, что необходимо дальше работать, поскольку многие украинские семьи ждут возвращения своих родных из российской неволи.

"Сложный переговорный процесс, который не останавливается ни на день, какие бы вокруг обстоятельства не происходили", — подчеркнул он.

В ГУР отметили, что многое остается за кадром.

Напомним, 19 апреля состоялся обмен военнопленными. Домой вернулись 277 защитников.

А начальник ГУР МО Кирилл Буданов показал первые эмоции освобожденных из российской неволи воинов. На видео видно, как украинские защитники плачут, обнимают родных и радуются.