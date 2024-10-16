Міноборони затвердило нові алгоритми надання медичної допомоги на полі бою

Тренування надання медичної допомоги на полії бою. Фото: Азов

Міністерство оборони України затвердило нові обсяги медичної допомоги на догоспітальному етапі в бойових умовах. Вона надаватиметься на основі реального досвіду українських військових та НАТО.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у середу, 16 жовтня.

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Міноборони вводить модель медичної підтримки на полі бою за стандартами НАТО, який визначає чотири рівні:

роль 1 (R1) — первинна медична допомога, невідкладна допомога, базова діагностика;

роль 2 (R2) — розширена допомога (реанімація, хірургічні втручання на догоспітальному етапі);

роль 3 (R3) — спеціалізована допомога в госпіталях;

роль 4 (R4) — повний обсяг допомоги (вузькоспеціалізовані послуги та реабілітація у тилових госпіталях).

У міністерстві наголосили, що медична допомога на полі бою надаватиметься з урахуванням реального польового досвіду українських військових медиків та напрацювань партнерів з НАТО.

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, Міноборони затвердило зразок нового полегшеного бронежилета для військових. Його вага становить від 7,5 до 12 кг.

Також ми писали, що з початку цього року МО кодифікувало та дозволило для використання ЗСУ понад 140 безпілотних авіаційних комплексів.