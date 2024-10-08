Неїстівні консерви для армії — у Міноборони відреагували на скандал

Склад продукції для ЗСУ. Фото ілюстративне: DOT — Державний оператор тилу

У Міністерстві оборони України відреагували на скандал з неїстівними консервами для армії. За інформацією Державного оператора тилу, перевіряти якість консервних виробів, які постачаються Збройним силам України, має Держпродспоживслужба.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на Державного оператора тилу (ДОТ).

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Неїстівні консерви для ЗСУ

Як повідомили в ДОТ — агенція при Міністерстві оборони України, що забезпечує тилові потреби Збройних сил України — контроль якості консервів, що постачаються ЗСУ, здійснюється на етапі виробництва.

"Управління безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини (структурний підрозділ Держпродспоживслужби) відбирає контрольні зразки з партії, відправляє на лабораторний аналіз і, у разі позитивного висновку про придатність до споживання, видає сертифікат. Також, зазначимо, що нами не були зафіксовані поставки без наявності вищезазначеного сертифікату", — прокоментвали в ДОТ

За даними ДОТ, зараз контроль відповідності обсягів партій сертифікатам якості не автоматизовано: відповідні сертифікати надаються військовим частинам при прийманні товару.

Автоматизація процесів контролю

"З метою посилення контроль за якістю продукції, ДОТ планує цифровізувати процес підтвердження наявності сертифікатів якості в ІТ-системі управління забезпеченням ЗСУ — DOT-Chain", — йдеться в повідомленні.

У планах, аби до видаткової накладної в ІТ-системі постачальник зазначав номер сертифіката якості, що надасть змогу відстежувати, чи дійсно ця партія якісна.

"Ті постачальники, які не додали сертифікат до видаткової накладної, чи наявний вже вичерпав затверджені до постачання обсяги, не матимуть змоги сформувати пакет документів та відвантажити товар", — розповіли в ДОТ.

Орієнтовні терміни запуск цієї функції у ДОТ не зазначили.

Нагадаємо, нещодавно Рустем Умєров повідомив, як в Україні робитимуть реформу системи закупівлі харчування для армії.

Також Міністерство оборони розробить технічні специфікації нових штанів з наколінниками, підсумків та бейсболок на запит військових.

Раніше Новини.LIVE писали, що держава переплатила понад 200 млн євро на оборонних закупівлях "Спецтехноекспорту" за один рік. Зокрема, йдеться про закупівлю приблизно 80 тисяч 120-мм боєприпасів за завищеною ціною.