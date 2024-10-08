Несъедобные консервы для армии — в Минобороны отреагировали на скандал

Состав продукции для ВСУ. Фото иллюстративное: DOT — Государственный оператор тыла

В Министерстве обороны Украины отреагировали на скандал с несъедобными консервами для армии. По информации Государственного оператора тыла, проверять качество консервных изделий, поставляемых Вооруженным силам Украины, Госпродпотребслужба.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на Государственного оператора тыла (ДОТ).

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Несъедобные консервы для ВСУ

Как сообщили в ДОТ — агентство при Министерстве обороны Украины, обеспечивающее тыловые потребности Вооруженных сил Украины — контроль качества консервов, поставляемых ВСУ, осуществляется на этапе производства.

"Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины (структурное подразделение Госпродпотребслужбы) отбирает контрольные образцы из партии, отправляет на лабораторный анализ и, в случае положительного заключения о пригодности к употреблению, выдает сертификат. Также, отметим, что нами не были зафиксированы поставки без наличия вышеупомянутого сертификата", — прокомментировали в ДОТ.

По данным ДОТ, сейчас контроль соответствия объемов партий сертификатам качества не автоматизирован: соответствующие сертификаты предоставляются воинским частям при приемке товара.

Автоматизация процессов контроля

"С целью усиления контроля за качеством продукции, ДОТ планирует цифровизировать процесс подтверждения наличия сертификатов качества в ИТ-системе управления обеспечением ВСУ — DOT-Chain", — говорится в сообщении.

В планах, чтобы к расходной накладной в IT-системе поставщик отмечал номер сертификата качества, что позволит отслеживать, действительно ли эта партия качественная.

"Те поставщики, которые не добавили сертификат к расходной накладной, или имеющийся уже исчерпал утвержденные к поставке объемы, не смогут сформировать пакет документов и отгрузить товар", — рассказали в ДОТ.

Ориентировочные сроки запуск этой функции в ДОТ не отметили.

Напомним, недавно Рустем Умеров сообщил, как в Украине будут делать реформу системы закупки питания для армии.

Также Министерство обороны разработает технические спецификации новых штанов с наколенниками, подсумков и бейсболок по запросу военных.

Ранее Новини.LIVE писали, что государство переплатило более 200 млн евро на оборонных закупках "Спецтехноэкспорта" за один год. В частности, речь идет о закупке около 80 тысяч 120-мм боеприпасов по завышенной цене.