В Міноборони розповіли, скільки нових різновидів дронів почали викоритовувати Сили оборони України

Військові з безпілотниками. Фото ілюстративне: Оперативно-тактичне угруповання “Суми”

Протягом дев'яти місяців 2024 року Міністерство оборони кодифікувало і дозволило Силам оборони використовувати понад 140 безпілотних авіаційних комплексів та 33 наземних роботизованих комплексів українського виробництва. Варто звернути увагу, що у 2023 році було кодифіковано 60 БпАК та 9 НРК українського виробництва.

Про це повідомили у Міністерстві оборони у четвер, 10 жовтня.

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Дрони українського виробництва

"Роль безпілотних систем стрімко зростає на полі бою. Українські зброярі швидко реагують на потреби фронту. Сьогодні вони виробляють безпілотні комплекси за широкою номенклатурою", — повідомив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки полковник Володимир Рочняк.

Військовий пояснив, що українські зброярі активно розвивають виробництво авіаційних безпілотників різного призначення. Здійснюється розробка дронів-камікадзе, бомберів, розвідників, корегувальників.

Окрім цього, виробляються безпілотники різного типу — літакового та коптерного. Також вони відрізняються за дальністю — є тактичні, оперативні та стратегічні безпілотники. Наземні роботизовані комплекси також виконують широкий спектр завдань: ударні, розвідувальні, логістичні, евакуаційні, інженерні тощо.

В Міноборони також зазначили, що з усіх безпілотників (повітряних та наземних), дозволених для використання цього року, понад 40% було кодифіковано упродовж третього кварталу. Це є свідченням пожвавлення зброярського виробництва в Україні.

Серед дозволених для використання у Силах оборони України є безпілотні комплекси, стійкі до РЕБ, радіопрозорі, малошумні, з системами донаведення і самознищення та багато інших.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що зараз українські компанії можуть виробляти чотири мільйони безпілотників на рік. Таким чином, наша держава має намір зберегти перевагу над Росією у кількості дронів.

Нагадуємо, що український підполковник Збройних сил України Кирило Верес назвав незвичайний спосіб застосування дронів проти загарбників на фронті. Він заявив, що втілити креативну ідею йому допомогли розробники FPV-дрона "Королева Шершнів".