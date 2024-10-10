Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В Минобороны сообщили, сколько новых дронов начали использовать в ВСУ arrow

В Минобороны сообщили, сколько новых дронов начали использовать в ВСУ

10 октября 2024 14:35
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Минобороны рассказали, сколько новых разновидностей дронов начали использовать Силы обороны Украины
Военные с беспилотниками. Фото иллюстративная: Оперативно-тактическая группировка "Сумы"
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В течение девяти месяцев 2024 года Министерство обороны кодифицировало и разрешило Силам обороны использовать более 140 беспилотных авиационных комплексов и 33 наземных роботизированных комплекса украинского производства. Следует обратить внимание, что в 2023 году было кодифицировано 60 БпАК и 9 НРК украинского производства.

Об этом сообщили в Министерстве обороны в четверг, 10 октября.

Читайте также:

Дроны украинского производства

"Роль беспилотных систем стремительно растет на поле боя. Украинские оружейники быстро реагируют на нужды фронта. Сегодня они производят беспилотные комплексы по широкой номенклатуре", — сообщил начальник Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковник Владимир Рочняк.

Военный объяснил, что украинские оружейники активно развивают производство авиационных беспилотников разного назначения. Осуществляется разработка дронов-камикадзе, бомберов, разведчиков, корректировщиков.

Кроме того, производятся беспилотники разного типа — самолетного и коптерного. Также они отличаются по дальности — тактические, оперативные и стратегические беспилотники. Наземные роботизированные комплексы выполняют также широкий спектр задач: ударные, разведывательные, логистические, эвакуационные, инженерные и т.д.

В Минобороны также отметили, что из всех беспилотников (воздушных и наземных), разрешенных к использованию в этом году, более 40% было кодифицировано в течение третьего квартала. Это свидетельство оживления оружейного производства в Украине.

Среди разрешенных для использования в Силах обороны Украины есть беспилотные комплексы, устойчивые к РЭБ, радиопрозрачные, малошумные, с системами донаведения и самоуничтожения и многие другие.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября заявил, что сейчас украинские компании могут производить четыре миллиона беспилотников в год. Таким образом, наше государство намерено сохранить превосходство над Россией в количестве дронов.

Напомним, что украинский подполковник Вооруженных сил Украины Кирилл Верес назвал необычный способ применения дронов против захватчиков на фронте. Он заявил, что воплотить креативную идею ему помогли разработчики FPV-дрона "Королева Шершнив".

Минобороны ВСУ Украина дроны война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:43 Легендарный Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

14:39 Вениславский оценил, на сколько в Украине упал темп мобилизации

14:35 В Минобороны сообщили, сколько новых дронов начали использовать в ВСУ

14:32 Делаем все возможное — как ДТЭК готовит энергосистему к зиме

14:23 В украинских городах выросли некоторые тарифы — что и где стоит на 40% дороже

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

14:19 Военный аэродром Ханска атаковали дроны ГУР, Сил обороны и СБУ — источники

14:13 Наплевать на город — бизнесмен обезобразил памятник архитектуры в центре Одессы

14:10 На Прикарпатье грибник выжил после нападения медведицы — детали инцидента

14:09 На трассе в Молдову возможны ограничения движения — таможенники сообщили о причинах

14:04 В Украине уже 20 лет продолжается досудебное расследование отравления Ющенко

14:43 Легендарный Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

14:39 Вениславский оценил, на сколько в Украине упал темп мобилизации

14:35 В Минобороны сообщили, сколько новых дронов начали использовать в ВСУ

14:32 Делаем все возможное — как ДТЭК готовит энергосистему к зиме

14:23 В украинских городах выросли некоторые тарифы — что и где стоит на 40% дороже

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

14:19 Военный аэродром Ханска атаковали дроны ГУР, Сил обороны и СБУ — источники

14:13 Наплевать на город — бизнесмен обезобразил памятник архитектуры в центре Одессы

14:10 На Прикарпатье грибник выжил после нападения медведицы — детали инцидента

14:09 На трассе в Молдову возможны ограничения движения — таможенники сообщили о причинах

14:04 В Украине уже 20 лет продолжается досудебное расследование отравления Ющенко

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Text

08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
Text

21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления