В Минобороны рассказали, сколько новых разновидностей дронов начали использовать Силы обороны Украины

Военные с беспилотниками. Фото иллюстративная: Оперативно-тактическая группировка "Сумы"

В течение девяти месяцев 2024 года Министерство обороны кодифицировало и разрешило Силам обороны использовать более 140 беспилотных авиационных комплексов и 33 наземных роботизированных комплекса украинского производства. Следует обратить внимание, что в 2023 году было кодифицировано 60 БпАК и 9 НРК украинского производства.

Об этом сообщили в Министерстве обороны в четверг, 10 октября.

Читайте также:

Дроны украинского производства

"Роль беспилотных систем стремительно растет на поле боя. Украинские оружейники быстро реагируют на нужды фронта. Сегодня они производят беспилотные комплексы по широкой номенклатуре", — сообщил начальник Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковник Владимир Рочняк.

Военный объяснил, что украинские оружейники активно развивают производство авиационных беспилотников разного назначения. Осуществляется разработка дронов-камикадзе, бомберов, разведчиков, корректировщиков.

Кроме того, производятся беспилотники разного типа — самолетного и коптерного. Также они отличаются по дальности — тактические, оперативные и стратегические беспилотники. Наземные роботизированные комплексы выполняют также широкий спектр задач: ударные, разведывательные, логистические, эвакуационные, инженерные и т.д.

В Минобороны также отметили, что из всех беспилотников (воздушных и наземных), разрешенных к использованию в этом году, более 40% было кодифицировано в течение третьего квартала. Это свидетельство оживления оружейного производства в Украине.

Среди разрешенных для использования в Силах обороны Украины есть беспилотные комплексы, устойчивые к РЭБ, радиопрозрачные, малошумные, с системами донаведения и самоуничтожения и многие другие.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября заявил, что сейчас украинские компании могут производить четыре миллиона беспилотников в год. Таким образом, наше государство намерено сохранить превосходство над Россией в количестве дронов.

Напомним, что украинский подполковник Вооруженных сил Украины Кирилл Верес назвал необычный способ применения дронов против захватчиков на фронте. Он заявил, что воплотить креативную идею ему помогли разработчики FPV-дрона "Королева Шершнив".