Міноборони України затвердило новий полегшений бронежилет для військових

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України затвердило зразок нового бронежилета для військових. Йдеться про полегшений варіант.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у четвер, 10 жовтня.

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Призначення бронежилета — це захист окремих життєвоважливих органів тіла під час виконання бойових дій військовослужбовцями ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Вага бронежилета становить від 7,5 до 12 кг, залежно від його розміру та комплектації. М'які бронеелементи забезпечують захист класу 1, а жорсткі мають клас захисту 6+.

"Полегшений бронежилет забезпечує високий рівень захисту та комфорт під час виконання бойових завдань, зокрема для військових ССО та ДШВ. Такі бронежилети будуть особливо корисними для військовослужбовців у розвідгрупах та підрозділах, де важливо поєднувати легкість, мобільність та надійність захисту"‎, — розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, за дев'ять місяців 2024 року Міністерство оборони кодифікувало та дозволило для використання Силам оборони понад 140 безпілотних авіаційних комплексів і 33 наземних роботизованих комплексів українського виробництва.

Також станом на 6 жовтня понад 20 000 українців звернулися до центрів рекрутингу ЗСУ. Зокрема, 20 150 осіб подали заявки, з яких 5 091 визнано потенційними кандидатами на службу, а 1 726 вже приєдналися або незабаром приєднаються до Збройних сил.