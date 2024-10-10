Минобороны Украины утвердило новый облегченный бронежилет для военных

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны Украины утвердило образец нового бронежилета для военных. Речь идет об облегченном варианте.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в четверг, 10 октября.

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Назначение бронежилета — это защита отдельных жизненно важных органов тела во время выполнения боевых действий военнослужащими ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

Вес бронежилета составляет от 7,5 до 12 кг, в зависимости от его размера и комплектации. Мягкие бронеэлементы обеспечивают защиту класса 1, а жесткие имеют класс защиты 6+.

"Облегченный бронежилет обеспечивает высокий уровень защиты и комфорт при выполнении боевых задач, в частности для военных ССО и ДШВ. Такие бронежилеты будут особенно полезными для военнослужащих в разведгруппах и подразделениях, где важно сочетать легкость, мобильность и надежность защиты", — рассказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, за девять месяцев 2024 года Министерство обороны кодифицировало и разрешило для использования Силам обороны более 140 беспилотных авиационных комплексов и 33 наземных роботизированных комплексов украинского производства.

Также по состоянию на 6 октября более 20 000 украинцев обратились в центры рекрутинга ВСУ. В частности, 20 150 человек подали заявки, из которых 5 091 признано потенциальными кандидатами на службу, а 1 726 уже присоединились или вскоре присоединятся к Вооруженным силам.