Минобороны утвердило новые алгоритмы оказания медицинской помощи на поле боя

Тренировка оказания медицинской помощи на поле боя. Фото: Азов

Министерство обороны Украины утвердило новые объемы медпомощи на догоспитальном этапе в боевых условиях. Она будет предоставляться на основе реального опыта украинских военных и НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в среду, 16 октября.

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Минобороны вводит модель медицинской поддержки на поле боя по стандартам НАТО, который определяет четыре уровня:

роль 1 (R1) — первичная медицинская помощь, неотложная помощь, базовая диагностика;

роль 2 (R2) — расширенная помощь (реанимация, хирургические вмешательства на догоспитальном этапе);

роль 3 (R3) — специализированная помощь в госпиталях;

роль 4 (R4) — полный объем помощи (узкоспециализированные услуги и реабилитация в тыловых госпиталях).

В министерстве подчеркнули, что медицинская помощь на поле боя будет предоставляться с учетом реального полевого опыта украинских военных медиков и наработки партнеров из НАТО.

Скриншот поста Минобороны

Напомним, Минобороны утвердило образец нового облегченного бронежилета для военных. Его вес составляет от 7,5 до 12 кг.

Также мы писали, что с начала этого года МО кодифицировало и позволило использовать ВСУ более 140 беспилотных авиационных комплексов.