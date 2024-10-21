Відбиття атаки окупантів — в Третій штурмовій показали відео

Вибух. Фото: скриншот

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку. Бійці Третьої штурмової зупинили новий накат на передові позиції.

Про це повідомила пресслужба 3-ї ОШБр у понеділок, 21 жовтня.

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Відбиття атаки окупантів

"Загін окупантів-смертників спершу розбили на менші групи ураженнями з дрона. Тих, хто добіг до посадки, відразу ж накрили касетними боєприпасами. І поки росіяни розбігалися навсібіч, аби врятуватися втечею, їх почали добивати контрольні влучання з арти й безпілотників", — йдеться в повідомленні.

В бригаді зазначили, що на відео зафіксована робота бійців САДн "Команда Постріл", 1-го механізованого, Протитанкового, і Батальйону безпілотних систем.

Раніше ми повідомляли, що бійці 3-ї окремої танкової "Залізної бригади" знищили ворожий танк.

Нагадаємо, дрони 71-ї бригади ефективно знищили логістику армії Росії. Українським військовим вдалося зупинити рух ворожого "Уралу" та вполювати ворожу піхоту.