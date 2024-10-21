Отражение атаки оккупантов — в Третьей штурмовой показали видео

Взрыв. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику. Бойцы Третьей штурмовой остановили новый накат на передовые позиции.

Об этом сообщила пресс-служба 3-й ОШБр в понедельник, 21 октября.

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Отражение атаки оккупантов

"Отряд оккупантов-смертников сначала разбили на меньшие группы поражениями с дрона. Тех, кто добежал до посадки, сразу же накрыли кассетными боеприпасами. И пока россияне разбегались по сторонам, чтобы спастись бегством, их начали добивать контрольные попадания из арты и беспилотников", — говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что на видео зафиксирована работа бойцов САДн "Команда Выстрел", 1-го механизированного, Противотанкового и Батальона беспилотных систем.

Ранее мы сообщали, что бойцы 3-й отдельной танковой "Железной бригады" уничтожили вражеский танк.

Напомним, дроны 71-й бригады эффективно уничтожили логистику армии России. Украинским военным удалось остановить движение вражеского "Урала" и подстрелить вражескую пехоту.