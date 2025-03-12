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В Сумах пролунали потужні вибухи — що відомо

12 березня 2025 19:27
Ольга Антоновська - редактор
Вибухи в Сумах 12 березня — що відомо про атаку на місто
Вибух у місті. Фото: Укрінформ
Ольга Антоновська - редактор

Ввечері 12 березня у Сумах пролунали потужні вибухи. В регіоні та низці інших областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне Суми".

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Вибух в Сумах 12 березня

Ввечері у Сумах було гучно — в місті лунали потужні вибухи. Перед тим в ПС ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Вибухи в Сумах 12 березня
Повідомлення про вибух в Сумах. Фото: скриншот

Станом на 19:27 12 березня карта повітряних тривог мала такий вигляд:

Карта повітряних тривог 12 березня
Карта повітряних тривог станом на 19:27 12 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові збили російську крилату ракету за допомогою IRIS-T. Повітряне командування "Захід" показало, як це відбувалось.

Також ми писали про те, що росіяни збільшили кількість штурмів на півдні. Окупанти атакують малими піхотними групами.

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