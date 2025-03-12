Удар по Кривому Рогу 12 березня — кількість загиблих зросла

Рятувальники на місці обстрілу в Кривому Розі. Фото: ДСНС

Після ранкової ракетної атаки на Кривий Ріг 12 березня, кількість постраждалих у місті зросла до 14 людей. Дев'ятеро із них перебувають в лікарні.

Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

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"На зараз до 14 людей зросла кількість поранених внаслідок ранкової ракетної атаки, серед них дев'ять жінок", — повідомив Вілкул.

За його словами, у лікарнях перебуває дев'ятеро людей, з них четверо важких (у тому числі дві жінки 79 та 46 років) та один чоловік 58 років у вкрай важкому стані. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати їм життя.

Як відомо, на місці удару вже завершились аварійно-рятувальні роботи. Зараз на місці працюють лише комунальники.

Скриншот допису Олександра Вілкула

Нагадаємо, окупанти повторно вдарили по рятувальниках під час аварійно-рятувальних робіт у Кривому Розі. Було пошкоджено техніку.

Загалом, цієї ночі росіяни випустили на Україну три балістичні ракети та 133 ударних дрони. Більшість ворожих цілей знищила ППО.