Удар по Кривому Рогу 12 марта — количество погибших возросло

Ракетный удар по Кривому Рогу — количество пострадавших возросло
После утренней ракетной атаки на Кривой Рог 12 марта, количество пострадавших в городе возросло до 14 человек. Девять из них находятся в больнице.
Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
Последствия удара по Кривому Рогу
"На сейчас до 14 человек возросло количество раненых в результате утренней ракетной атаки, среди них девять женщин", — сообщил Вилкул.
По его словам, в больницах находится девять человек, из них четверо тяжелых (в том числе две женщины 79 и 46 лет) и один мужчина 58 лет в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти им жизнь.
Как известно, на месте удара уже завершились аварийно-спасательные работы. Сейчас на месте работают только коммунальщики.
Напомним, оккупанты повторно ударили по спасателям во время аварийно-спасательных работ в Кривом Роге. Была повреждена техника.
В общем, этой ночью россияне выпустили на Украину три баллистические ракеты и 133 ударных дрона. Большинство вражеских целей уничтожила ПВО.
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