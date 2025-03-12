Удар по Кривому Рогу 12 марта — количество погибших возросло

Спасатели на месте обстрела в Кривом Роге. Фото: ГСЧС

После утренней ракетной атаки на Кривой Рог 12 марта, количество пострадавших в городе возросло до 14 человек. Девять из них находятся в больнице.

Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

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"На сейчас до 14 человек возросло количество раненых в результате утренней ракетной атаки, среди них девять женщин", — сообщил Вилкул.

По его словам, в больницах находится девять человек, из них четверо тяжелых (в том числе две женщины 79 и 46 лет) и один мужчина 58 лет в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти им жизнь.

Как известно, на месте удара уже завершились аварийно-спасательные работы. Сейчас на месте работают только коммунальщики.

Скриншот сообщения Александра Вилкула

Напомним, оккупанты повторно ударили по спасателям во время аварийно-спасательных работ в Кривом Роге. Была повреждена техника.

В общем, этой ночью россияне выпустили на Украину три баллистические ракеты и 133 ударных дрона. Большинство вражеских целей уничтожила ПВО.