Обстріли України 12 березня — скільки цілей збила ППО

Мобільні групи ППО. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Російська окупаційна армія вночі 12 березня атакувала Україну ударними дронами та балістичними ракетами. Протиповітряна оборона працювала у 15 областях та знищила більшість ворожих цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі росіяни випустили по Україні:

три балістичні ракети "Іскандер-М" з Криму по Одесі та Кривому Рогу;

133 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із Орла, Шаталово, Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та з Чауди.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що станом на 09:30 протиповітряна оборона збила 98 ударних дронів та безпілотників інших типів у 15 областях. Ще 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Однак внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Нагадаємо, зранку 12 березня окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Станом на зараз відомо про одну загиблу та дев'ятьох постраждалих.

Крім того, ворог атакував припортову інфраструктуру Одеси. Внаслідок удару було пошкоджене вантажне судно "MJ PINA" під прапором Барбадоса та загинули четверо людей.