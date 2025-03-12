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РФ атаковала Украину ракетами и дронами — сколько целей сбила ПВО

12 марта 2025 10:03
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Украины 12 марта — сколько целей сбила ПВО
Мобильные группы ПВО. Фото: Командование объединенных сил ВСУ
Карина Приходько - Редактор

Российская оккупационная армия ночью 12 марта атаковала Украину ударными дронами и баллистическими ракетами. Противовоздушная оборона работала в 15 областях и уничтожила большинство вражеских целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах рассказали, что этой ночью россияне выпустили по Украине:

  • три баллистические ракеты "Искандер-М" из Крыма по Одессе и Кривому Рогу;
  • 133 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из Орла, Шаталово, Миллерово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска и из Чауды.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Известно, что по состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила 98 ударных дронов и беспилотников других типов в 15 областях. Еще 20 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий).

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Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

Однако в результате российской атаки пострадали Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Киевская области.

Напомним, утром 12 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По состоянию на сейчас известно об одной погибшей и девяти пострадавших.

Кроме того, враг атаковал припортовую инфраструктуру Одессы. В результате удара было повреждено грузовое судно "MJ PINA" под флагом Барбадоса и погибли четыре человека.

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