Обстрелы Украины 12 марта — сколько целей сбила ПВО

Мобильные группы ПВО. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

Российская оккупационная армия ночью 12 марта атаковала Украину ударными дронами и баллистическими ракетами. Противовоздушная оборона работала в 15 областях и уничтожила большинство вражеских целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Обстрелы Украины ночью 12 марта

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью россияне выпустили по Украине:

три баллистические ракеты "Искандер-М" из Крыма по Одессе и Кривому Рогу;

133 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из Орла, Шаталово, Миллерово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска и из Чауды.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Известно, что по состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила 98 ударных дронов и беспилотников других типов в 15 областях. Еще 20 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий).

Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

Однако в результате российской атаки пострадали Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Киевская области.

Напомним, утром 12 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По состоянию на сейчас известно об одной погибшей и девяти пострадавших.

Кроме того, враг атаковал припортовую инфраструктуру Одессы. В результате удара было повреждено грузовое судно "MJ PINA" под флагом Барбадоса и погибли четыре человека.