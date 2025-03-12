Удар по Кривому Рогу 12 березня — загинула жінка

Рятувальник на місці удару. Фото: ДСНС

Російські війська зранку 12 березня вдарили по Кривому Рогу ракетою. Внаслідок цього загинула пасажирка тролейбуса.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Наслідки удару по Кривому Рогу 12 березня

Лисак розповів, що зранку у Кривому Розі через ворожу ракетну атаку загинула жінка, яка їхала у тролейбусі. Їй було 47 років.

Скриншот допису Сергія Лисака

Крім того, відомо, що ще п'ятеро осіб постраждали. 50-річний чоловік госпіталізований у важкому стані, жінка 42 років – у середньому, жінку 41 року госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще одна 47-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

Скриншот допису Сергія Лисака

Водночас Вілкул повідомив, що внаслідок ворожого удару пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, інших цивільних об'єктів та об'єктів бізнесу.

"Штаб допомоги людям розгортається в тому самому місці, де й після минулого ракетного удару, який був пів року тому. Місцеві зрозуміють та візуально буде видно. Будівельні матеріали (ОСБ, плівка, рейка, саморізи, цвяхи) вже веземо, будуть через 20 хвилин. Заяви на матеріальну допомогу від міста. Усі служби працюють", — зазначив мер Кривого Рогу.

Скриншот допису Олександра Вілкула

Нагадаємо, цієї ночі дрони РФ атакували Київщину. Через падіння уламків є руйнування.

Крім того, пізно ввечері 11 березня вибухи пролунали у Дніпрі. Там пошкоджено близько десяти приватних будинків.