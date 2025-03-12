Удар по Кривому Рогу 12 марта — погибла женщина

Спасатель на месте удара. Фото: ГСЧС

Российские войска утром 12 марта ударили по Кривому Рогу ракетой. В результате этого погибла пассажир троллейбуса.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

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Последствия удара по Кривому Рогу 12 марта

Лысак рассказал, что утром в Кривом Роге из-за вражеской ракетной атаки погибла женщина, которая ехала в троллейбусе. Ей было 47 лет.

Скриншот сообщения Сергея Лысака

Кроме того, известно, что еще пять человек пострадали. 50-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, женщина 42 лет — в среднем, женщину 41 года госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Еще одна 47-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

Скриншот сообщения Сергея Лысака

В то же время Вилкул сообщил, что в результате вражеского удара повреждены несколько многоквартирных домов, других гражданских объектов и объектов бизнеса.

"Штаб помощи людям разворачивается в том же месте, где и после прошлого ракетного удара, который был полгода назад. Местные поймут и визуально будет видно. Строительные материалы (ОСБ, пленка, рейка, саморезы, гвозди) уже везем, будут через 20 минут. Заявления на материальную помощь от города. Все службы работают", — отметил мэр Кривого Рога.

Скриншот сообщения Александра Вилкула

Напомним, этой ночью дроны РФ атаковали Киевскую область. Из-за падения обломков есть разрушения.

Кроме того, поздно вечером 11 марта взрывы прогремели в Днепре. Там повреждены около десяти частных домов.