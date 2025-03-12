Вибухи у Кривому Розі 12 березня — чим вдарили росіяни

Дим у небі. Ілюстративне фото: Мілітарний

Вибухи у Кривому Розітпролунали зараз, 12 березня, під час повітряної тривоги. Росіяни атакують місто ракетами.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

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Вибухи у Кривому Розі

За словами Вілкула, місто Кривий Ріг зараз перебуває під російською ракетною атакою.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Все розуміємо, всі працюємо. Дотримуємося інформаційної гігієни. Можливі повторні виходи — бережіть себе та близьких", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Вілкула у Telegram

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що є влучання в інфраструктурний об'єкт.

"Серія вибухів у Кривому Розі. Наслідки атак з'ясовуємо. Попередньо, є поранена людина. Влучання в інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа", — повідомив він.

Повідомлення Лисака у Telegram

Зазначимо, що наразі в Україні у більшості областе лунає сигнал повітряної тривоги. Росіяни запустили безпілотники та атакують ракетами.

Карта повітряних тривог станом на 07:15 12 березня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Сумах вночі 12 березня теж пролунав вибух, який, як з’ясувалося пізніше, був спричинений ударом російського дрона-камікадзе "Шахед".

Також ми писали, що вночі 12 березня російські окупанти завдали удару по Дніпру.