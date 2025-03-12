Вибухи у Кривому Розі 12 березня — чим вдарили росіяни

У Кривому Розі пролунало кілька потужних вибухів
Вибухи у Кривому Розітпролунали зараз, 12 березня, під час повітряної тривоги. Росіяни атакують місто ракетами.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
Вибухи у Кривому Розі
За словами Вілкула, місто Кривий Ріг зараз перебуває під російською ракетною атакою.
"Кривий Ріг. Ракетна атака. Все розуміємо, всі працюємо. Дотримуємося інформаційної гігієни. Можливі повторні виходи — бережіть себе та близьких", — йдеться у повідомленні.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що є влучання в інфраструктурний об'єкт.
"Серія вибухів у Кривому Розі. Наслідки атак з'ясовуємо. Попередньо, є поранена людина. Влучання в інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа", — повідомив він.
Зазначимо, що наразі в Україні у більшості областе лунає сигнал повітряної тривоги. Росіяни запустили безпілотники та атакують ракетами.
Нагадаємо, у Сумах вночі 12 березня теж пролунав вибух, який, як з’ясувалося пізніше, був спричинений ударом російського дрона-камікадзе "Шахед".
Також ми писали, що вночі 12 березня російські окупанти завдали удару по Дніпру.
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