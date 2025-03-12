Взрывы в Кривом Роге 12 марта — чем ударили россияне

Дым в небе. Иллюстративное фото: Милитарный

Взрывы в Кривом Роге прогремели сейчас, 12 марта, во время воздушной тревоги. Россияне атакуют город ракетами.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

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Взрывы в Кривом Роге

По словам Вилкула, город Кривой Рог сейчас находится под российской ракетной атакой.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Все понимаем, все работаем. Придерживаемся информационной гигиены. Возможны повторные выходы — берегите себя и близких", — говорится в сообщении.

Сообщение Вилкула в Telegram

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак добавил, что есть попадание в инфраструктурный объект.

"Серия взрывов в Кривом Роге, последствия атак выясняем. Предварительно, есть раненый человек. Попадание в инфраструктурный объект. Произошел пожар", — сообщил он.

Сообщение Лысака в Telegram

Отметим, что сейчас в Украине в большинстве областей раздается сигнал воздушной тревоги. Россияне запустили беспилотники и атакуют ракетами.

Карта воздушных тревог по состоянию на 07:15 12 марта. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Сумах ночью 12 марта тоже прогремел взрыв, который, как выяснилось позже, был вызван ударом российского дрона-камикадзе "Шахед".

Также мы писали, что ночью 12 марта российские оккупанты нанесли удар по Днепру.