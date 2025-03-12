Обстріл Кривого Рогу 12 березня — РФ повторно вдарила по рятувальниках

РФ повторно вдарила по рятувальниках у Кривому Розі — фото
У середу, 12 березня, російські війська завдали удару по рятувальниках, які працювали на місці ранкового обстрілу у Кривому Розі. Було пошкоджено техніку.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Обстріл Кривого Рогу
У ДСНС зазначили, що під час ліквідації наслідків атаки, ворог завдав повторного удару по рятувальникам.
"Пошкоджено дві одиниці техніки. На щастя, надзвичайники не постраждали", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники додали, що загалом у результаті російської атаки пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, магазин, 12 легкових автомобілів і гаражі.
"Попередньо, поранені п'ятеро людей, одна особа загинула", — підсумували у ДСНС.
Нагадаємо, що внаслідок російського удару по Кривому Рогу 12 березня загинула пасажирка тролейбуса.
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