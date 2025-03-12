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РФ повторно вдарила по рятувальниках у Кривому Розі — фото

12 березня 2025 10:13
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Кривого Рогу 12 березня — РФ повторно вдарила по рятувальниках
Наслідки російського удару по Кривому Розі. Фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У середу, 12 березня, російські війська завдали удару по рятувальниках, які працювали на місці ранкового обстрілу у Кривому Розі. Було пошкоджено техніку.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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У ДСНС зазначили, що під час ліквідації наслідків атаки, ворог завдав повторного удару по рятувальникам.

"Пошкоджено дві одиниці техніки. На щастя, надзвичайники не постраждали", — йдеться у повідомленні.

Атака на Кривий Ріг
Знищена автівка. Фото: ДСНС

Рятувальники додали, що загалом у результаті російської атаки пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, магазин, 12 легкових автомобілів і гаражі.

"Попередньо, поранені п'ятеро людей, одна особа загинула", — підсумували у ДСНС.

Удар по Кривому Рогу
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС
Обстріл рятувальників у Кривому Розі
Пошкоджений автомобіль рятувальників. Фото: ДСНС
Ракетний удар по Кривому Рогу
Рятувальна операція. Фото: ДСНС
РФ вдарила по Кривому Рогу
Поранений чоловік. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що внаслідок російського удару по Кривому Рогу 12 березня загинула пасажирка тролейбуса.

Кривий Ріг ДСНС обстріли війна в Україні ракетний удар
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