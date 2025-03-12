Обстрел Кривого Рога 12 марта — РФ повторно ударила по спасателям

РФ повторно ударила по спасателям в Кривом Роге — фото
В среду, 12 марта, российские войска нанесли удар по спасателям, которые работали на месте утреннего обстрела в Кривом Роге. Была повреждена техника.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Обстрел Кривого Рога
В ГСЧС отметили, что во время ликвидации последствий атаки, враг нанес повторный удар по спасателям.
"Повреждены две единицы техники. К счастью, чрезвычайники не пострадали", — говорится в сообщении.
Спасатели добавили, в результате российской атаки повреждены многоэтажные жилые дома, админздания, магазин, 12 легковых автомобилей и гаражи.
"Предварительно, ранены пять человек, один человек погиб", — подытожили в ГСЧС.
Напомним, что в результате российского удара по Кривому Рогу 12 марта погибла пассажирка троллейбуса.
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