Окупанти посилили штурми на півдні України — Волошин розповів про активізацію ворога

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

На півдні російські окупанти збільшили кількість штурмів. Противник здійснює атаки малими піхотними групами в межах зони оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин для "Укрінформу" у середу, 12 березня.

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Штурми окупантів на півдні

"Ситуація в операційній зоні оперативного угруповання військ "Таврія" починає загострюватись протягом двох тижнів. Про це свідчить збільшення кількості штурмових дій ворога, які ми зафіксуємо, а також артилерійських обстрілів, ударів РСЗВ, авіаційних, ракетних ударів. За останні два тижні їх стало дещо більше", — повідомив Волошин.

Він розповів, що сьогодні було зафіксовано 35 штурмових дій в операційній зоні ОСУВ "Таврія".

"Наприклад, на Гуляйпільському напрямку щодня фіксувалось до десяти штурмових дій ворога, а сьогодні їх зафіксовано 22. Зокрема, це Зелене поле, Новопіль. Це не наступ чи частина стратегічних дій противника, а це тактичні спроби покращити своє положення відносно лінії бойового зіткнення", — наголосив Волошин.

Речник повідомив, що на Оріхівському напрямку спостерігається деяке збільшення кількості штурмових дій, зокрема щодня фіксується до семи атак. Однак сьогодні вже відбулося 11 наступальних операцій у напрямку населених пунктів Новоданилівка, Степове, П'ятихатки, Щербаки, Кам'янське та Лобкове.

Волошин зауважив, що наразі ворог найбільше активізувався на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках на Запоріжжі.

Ситуація на Херсонщині

Російські окупанти в Херсонській області збільшили кількість обстрілів позицій ЗСУ.

"Щодо Придніпровського напрямку чи так званого Херсонського напрямку, сьогодні там теж відбулись дві спроби висадитися на острівній зоні. Разом з тим ці спроби не мали успіху і взагалі за 12 днів весни ворог проводив там більше десятка таких дій. Тобто штурмів там менше, але зростає кількість обстрілів наших позицій і прилеглих до Дніпра населених пунктів", — зазначив Волошин.

За його словами, сьогодні в операційній зоні зафіксовано 240 ворожих обстрілів з РСЗВ та артилерійських систем, що є середньостатистичним показником.

Знищення окупантів

Українські бійці продовжують ефектно нищити особовий склад окупантів, озброєння і бойову техніку.

"За сьогодні ми знищили 144 окупанти, а загалом за 12 днів весни — майже 1150 осіб", — повідомив речник.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти посилили наступальні дії на кількох напрямках фронту, збільшивши використання ракет, авіації та дронів.

Також російські загарбники продовжують просування в Курській області. Ворог, ймовірно, розпочав наступ на Суджу.