Російські війська посилили штурми — де тривають найінтесивніші бої

Бійці батальйону особливого призначення Національної поліції Запорізької області обстріляли з гаубиці Д-30 російські війська на передовій. Фото: REUTERS/Stringer

Російські війська активізували наступальні дії на кількох напрямках фронту. Окупанти стали інтенсивніше застосовувати ракети, авіацію та дрони. За добу українські захисники відбили 259 атак.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Російські війська здійснили масштабні атаки по позиціях Збройних сил України та населених пунктах, застосувавши ракети, авіацію та дрони-камікадзе. Загалом агресор завдав двох ракетних ударів, 74 авіаційних ударів із застосуванням 116 керованих бомб, а також здійснив понад п’ять тисяч артилерійських обстрілів, зокрема 156 — із реактивних систем залпового вогню. Також зафіксовано застосування 2285 дронів-камікадзе.

Ворожі авіаудари були спрямовані на населені пункти Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Водночас Сили оборони України завдали ударів по семи районах зосередження живої сили та техніки противника.

Де тривають найінтенсивніші бої

Карта боїв на Харківському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільш запеклі бої тривають на сході країни. На Харківському напрямку російські війська вісім разів атакували Глибоке та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку окупанти здійснили 13 атак, зокрема поблизу Нової Кругляківки, Петропавлівки та Кучерівки.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Особливо інтенсивні бойові дії тривають на Лиманському напрямку — зафіксовано 33 атаки, на Торецькому напрямку — 32, а на Краматорському — 14. На Покровському напрямку противник здійснив рекордні 68 штурмів у районах Новоторецького, Водяного Другого, Променя, Зеленого та інших населених пунктів.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас на Оріхівському та Новопавлівському напрямках окупанти активізували наступальні дії, однак українські військові змогли відбити більшість атак.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Бойові дії в Курській області

В операційній зоні на Курщині захисники України відбили 33 атаки та знешкодили значну кількість російської техніки.

Курський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Також противник завдав 22 авіаційних удари, використавши 28 керованих бомб, і здійснив 280 артилерійських обстрілів.

Яка ситуація на прикордонні України

На Волинському та Поліському напрямках формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.

Яких втрат зазнали окупанти за добу

За останню добу втрати окупантів становили 1430 осіб. Українські військові знищили три танки, сім бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, один реактивний залповий вогонь, 111 безпілотників, 69 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, вчора, 11 березня, Генштаб ЗСУ підтвердив атаки по стратегічних об'єктах в Росії і назвав наслідки.

Тим часом аналітики Інституту дослідження війни вивчили заяви російських військових блогерів та пояснили, що відбувається в Курській області.