Удари по стратегічних об'єктах Росії — Генштаб назвав наслідки

Пожежа на заводі в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські військові вразили низку стратегічних об'єктів у Росії, які були залучені до забезпечення збройної агресії РФ. Атака сталася в ніч проти 11 березня.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Участь у нічній атаці на РФ брали підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а також СБУ та ГУР у взаємодії з іншими частинами Сил оборони. Українські оборонці завдали потужних ударів по важливих об'єктах у РФ.

"Зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині", — повідомляють у Генштабі.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Крім того, вибухи пролунали у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" (Орловська область РФ). Вона забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба".

У соцмережах з'явилась інформація про те, що вночі постраждала низка об'єктів цивільної інфраструктури. Це сталося внаслідок дій протиповітряної оборони РФ.

"Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення", — наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, з візитом у Москві перебуває подкастер Лекс Фрідман. Він поскаржився на атаку дронів.

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