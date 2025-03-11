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Подкастер Фрідман у Москві поскаржився на атаку дронів

11 березня 2025 13:43
Карина Приходько - Редактор
Фрідман з візитом у Москві — скаржиться на атаку дронів
Подкастер Лекс Фрідман. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Подкастер Лекс Фрідман прибув з візитом до Москви і поскаржився на атаку дронів. За його словами, він робить "маленький внесок у просуванні миру між Україною та РФ".

Про це Лекс Фрідман написав у своєму Х (Twitter). 

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Фрідман поскаржився на атаку дронів на Москву, де він якраз перебуває. За його словами, вибухи спіткали його і в Києві, коли він приїздив до української столиці. Він назвав це "зовсім не діями сторін, які прагнуть миру".

"Зараз я перебуваю в Москві, незабаром вирушаю до Саудівської Аравії... З усім тим, я молюся за швидке укладення довготривалої мирної угоди. Я роблю свій маленький внесок у просування цього з усіма залученими сторонами", — йдеться у дописі подкастера. 

вибухи в Москві 11 березня
Скриншот допису Лекса Фрідмана

Нагадаємо, наприкінці лютого Фрідман анонсував свою поїздку до Москви. Користувачі мережі припускали, що він записуватиме інтерв'ю з Путіним.

Напередодні цього він говорив з українським президентом Володимиром Зеленським. 

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