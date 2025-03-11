Фридман с визитом в Москве — жалуется на атаку дронов

Подкастер Лекс Фридман. Фото: скриншот из видео

Подкастер Лекс Фридман прибыл с визитом в Москву и пожаловался на атаку дронов. По его словам, он делает "маленький вклад в продвижение мира между Украиной и РФ".

Об этом Лекс Фридман написал в своем Х (Twitter).

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Фридман пожаловался на атаку дронов на Москву, где он как раз находится. По его словам, взрывы постигли его и в Киеве, когда он приезжал в украинскую столицу. Он назвал это "совсем не действиями сторон, которые стремятся к миру".

"Сейчас я нахожусь в Москве, вскоре отправляюсь в Саудовскую Аравию... Тем не менее я молюсь за скорейшее заключение долговременного мирного соглашения. Я делаю свой маленький вклад в продвижение этого со всеми вовлеченными сторонами", — говорится в заметке подкастера.

Скриншот сообщения Лекса Фридмана

Напомним, в конце февраля Фридман анонсировал свою поездку в Москву. Пользователи сети предполагали, что он будет записывать интервью с Путиным.

Накануне этого он говорил с украинским президентом Владимиром Зеленским.