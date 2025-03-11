Удары по стратегическим объектам России — Генштаб назвал последствия

Пожар на заводе в России. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские военные поразили ряд стратегических объектов в России, которые были привлечены к обеспечению вооруженной агрессии РФ. Атака произошла в ночь на 11 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Читайте также:

Последствия массированного обстрела России

Участие в ночной атаке на РФ принимали подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, а также СБУ и ГУР во взаимодействии с другими частями Сил обороны. Украинские защитники нанесли мощные удары по важным объектам в РФ.

"Зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, который способен перерабатывать 11 млн тонн нефти в год и обеспечивает 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине", — сообщают в Генштабе.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Кроме того, взрывы прогремели в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область РФ). Она обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба".

В соцсетях появилась информация о том, что ночью пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры. Это произошло в результате действий противовоздушной обороны РФ.

"Силы обороны Украины владеют подробной информацией о стратегических объектах, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, придерживаются норм международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население", — отмечают в Генштабе.

Напомним, сегодня, 11 марта, с визитом в Москве находится подкастер Лекс Фридман. Он пожаловался на атаку дронов.

Ранее украинские бойцы бригады "Азов" атаковали россиян новейшим беспилотным авиационным комплексом UAS SETH. Военные показали видео работы БпАК.