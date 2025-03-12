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ВСУ отбили более 200 атак и нанесли удары по оккупантам — карта

12 марта 2025 09:14
Анастасия Постоенко - Редактор
Российские войска усилили штурмы — где идут самые интенсивные бои
Бойцы батальона особого назначения Национальной полиции Запорожской области обстреляли из гаубицы Д-30 российские войска на передовой. Фото: REUTERS/Stringer
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские войска активизировали наступательные действия на нескольких направлениях фронта. Оккупанты стали интенсивнее применять ракеты, авиацию и дроны. За сутки украинские защитники отбили 259 атак.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Что известно о ситуации на фронте по состоянию на 12 марта

Российские войска совершили масштабные атаки по позициям Вооруженных сил Украины и населенным пунктам, применив ракеты, авиацию и дроны-камикадзе. В целом агрессор нанес два ракетных удара, 74 авиационных ударов с применением 116 управляемых бомб, а также совершил более пяти тысяч артиллерийских обстрелов, в том числе 156 — из реактивных систем залпового огня. Также зафиксировано применение 2285 дронов-камикадзе.

Вражеские авиаудары были направлены на населенные пункты Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В то же время Силы обороны Украины нанесли удары по семи районах сосредоточения живой силы и техники противника.

Где продолжаются самые интенсивные бои

Харківський напрямок
Карта боев на Харьковском направлении. Фото: Генштаб ВСУ
Куп'янськ ситуація на фронті
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Наиболее ожесточенные бои продолжаются на востоке страны. На Харьковском направлении российские войска восемь раз атаковали Глубокое и Волчанск. На Купянском направлении оккупанты совершили 13 атак, в частности вблизи Новой Кругляковки, Петропавловки и Кучеровки.

Лиманський напрямок
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Особенно интенсивные боевые действия продолжаются на Лиманском направлении — зафиксировано 33 атаки, на Торецком направлении — 32, а на Краматорском — 14. На Покровском направлении противник совершил рекордные 68 штурмов в районах Новоторецкого, Водяного Второго, Луча, Зеленого и других населенных пунктов.

Покровськ новини з фронту
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время на Ореховском и Новопавловском направлениях оккупанты активизировали наступательные действия, однако украинские военные смогли отбить большинство атак.

Новопавлівський напрямок
Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ
Оріхівський напрямок
Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Боевые действия в Курской области

В операционной зоне на Курщине защитники Украины отбили 33 атаки и обезвредили значительное количество российской техники.

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Курское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Также противник нанес 22 авиационных удара, использовав 28 управляемых бомб, и совершил 280 артиллерийских обстрелов.

Какова ситуация на границе Украины

На Волынском и Полесском направлениях формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.

Какие потери понесли оккупанты за сутки

За последние сутки потери оккупантов составили 1430 человек. Украинские военные уничтожили три танка, семь боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы, один реактивный залповый огонь, 111 беспилотников, 69 единиц автомобильной и две единицы специальной техники.

Напомним, вчера, 11 марта, Генштаб ВСУ подтвердил атаки по стратегическим объектам в России и назвал последствия.

Тем временем аналитики Института исследования войны изучили заявления российских военных блогеров и объяснили, что происходит в Курской области.

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