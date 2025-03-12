Оккупанты усилили штурмы на юге Украины — Волошин рассказал об активизации врага

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

На юге российские оккупанты увеличили количество штурмов. Противник осуществляет атаки малыми пехотными группами в пределах зоны оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин для "Укринформа" в среду, 12 марта.

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Штурмы оккупантов на юге

"Ситуация в операционной зоне оперативной группировки войск "Таврия" начинает обостряться в течение двух недель. Об этом свидетельствует увеличение количества штурмовых действий врага, которые мы зафиксируем, а также артиллерийских обстрелов, ударов РСЗО, авиационных, ракетных ударов. За последние две недели их стало несколько больше", — сообщил Волошин.

Он рассказал, что сегодня было зафиксировано 35 штурмовых действий в операционной зоне ОСУВ "Таврия".

"Например, на Гуляйпольском направлении ежедневно фиксировалось до десяти штурмовых действий врага, а сегодня их зафиксировано 22. В частности, это Зеленое поле, Новополье. Это не наступление или часть стратегических действий противника, а это тактические попытки улучшить свое положение относительно линии боевого соприкосновения", — подчеркнул Волошин.

Спикер сообщил, что на Ореховском направлении наблюдается некоторое увеличение количества штурмовых действий, в частности ежедневно фиксируется до семи атак. Однако сегодня уже состоялось 11 наступательных операций в направлении населенных пунктов Новоданиловка, Степное, Пятихатки, Щербаки, Каменское и Лобково.

Волошин отметил, что сейчас враг больше всего активизировался на Ореховском и Гуляйпольском направлениях на Запорожье.

Ситуация на Херсонщине

Российские оккупанты в Херсонской области увеличили количество обстрелов позиций ВСУ.

"Относительно Приднепровского направления или так называемого Херсонского направления, сегодня там тоже состоялись две попытки высадиться на островной зоне. Вместе с тем эти попытки не имели успеха и вообще за 12 дней весны враг проводил там более десятка таких действий. То есть штурмов там меньше, но растет количество обстрелов наших позиций и прилегающих к Днепру населенных пунктов", — отметил Волошин.

По его словам, сегодня в операционной зоне зафиксировано 240 вражеских обстрелов из РСЗО и артиллерийских систем, что является среднестатистическим показателем.

Уничтожение оккупантов

Украинские бойцы продолжают эффектно уничтожать личный состав оккупантов, вооружение и боевую технику.

"За сегодня мы уничтожили 144 оккупанта, а всего за 12 дней весны — почти 1150 человек", — сообщил спикер.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты усилили наступательные действия на нескольких направлениях фронта, увеличив использование ракет, авиации и дронов.

Также российские захватчики продолжают продвижение в Курской области. Враг, вероятно, начал наступление на Суджу.