Взрывы в Сумах 12 марта — что известно об атаке на город

В Сумах прогремели мощные взрывы — что известно
Вечером 12 марта в Сумах прогремели мощные взрывы. В регионе и ряде других областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне Суми".
Взрыв в Сумах 12 марта
Вечером в Сумах было громко — в городе раздавались мощные взрывы. Перед тем в ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
По состоянию на 19:27 12 марта карта воздушных тревог имела такой вид:
Напомним, украинские военные сбили российскую крылатую ракету с помощью IRIS-T. Воздушное командование "Запад" показало, как это происходило.
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