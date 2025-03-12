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В Сумах прогремели мощные взрывы — что известно

12 марта 2025 19:27
Ольга Антоновская - редактор
Взрывы в Сумах 12 марта — что известно об атаке на город
Взрыв в городе. Фото: Укринформ
Ольга Антоновская - редактор

Вечером 12 марта в Сумах прогремели мощные взрывы. В регионе и ряде других областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне Суми".

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Взрыв в Сумах 12 марта

Вечером в Сумах было громко — в городе раздавались мощные взрывы. Перед тем в ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Вибухи в Сумах 12 березня
Сообщение о взрыве в Сумах. Фото: скриншот

По состоянию на 19:27 12 марта карта воздушных тревог имела такой вид:

Карта повітряних тривог 12 березня
Карта воздушных тревог по состоянию на 19:27 12 марта. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные сбили российскую крылатую ракету с помощью IRIS-T. Воздушное командование "Запад" показало, как это происходило.

Также мы писали о том, что россияне увеличили количество штурмов на юге. Оккупанты атакуют малыми пехотными группами.

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