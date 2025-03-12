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ЗСУ показали знищення ворожої ракети за допомогою IRIS-T — відео

12 березня 2025 14:18
Анастасія Писаненко - редактор
ЗСУ показали знищення ворожої ракети за допомогою IRIS-T — відео
Балістична ракета. Ілюстративне фото: Defence Express
Анастасія Писаненко - редактор

Українська протиповітряна оборона знищила російську крилату ракету. Її збили за допомогою IRIS-T.

Про це повідомило Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України у Facebook.

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"ЗРК IRIS-T повітряного командування "Захід" знищує російську крилату ракету", — йдеться у повідомленні.

ЗСУ показали знищення ворожої ракети за допомогою IRIS-T — відео - фото 1

Інших деталей військові не надали.

Варто зазначити, що IRIS-T — це ракета класу "повітря-повітря" малої дальності, яка оснащена охолодженою інфрачервоною головкою самонаведення.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія вночі 12 березня атакувала Україну ударними дронами та балістичними ракетами. Протиповітряна оборона працювала у 15 областях та знищила більшість ворожих цілей.

Крім того, ворог атакував припортову інфраструктуру Одеси. Внаслідок удару було пошкоджене вантажне судно "MJ PINA" під прапором Барбадоса та загинули четверо людей.

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