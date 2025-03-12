ЗСУ показали знищення ворожої ракети за допомогою IRIS-T — відео
Українська протиповітряна оборона знищила російську крилату ракету. Її збили за допомогою IRIS-T.
Про це повідомило Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України у Facebook.
Що відомо про знищення ракети за допомогою IRIS-T
"ЗРК IRIS-T повітряного командування "Захід" знищує російську крилату ракету", — йдеться у повідомленні.
Інших деталей військові не надали.
Варто зазначити, що IRIS-T — це ракета класу "повітря-повітря" малої дальності, яка оснащена охолодженою інфрачервоною головкою самонаведення.
Нагадаємо, що російська окупаційна армія вночі 12 березня атакувала Україну ударними дронами та балістичними ракетами. Протиповітряна оборона працювала у 15 областях та знищила більшість ворожих цілей.
Крім того, ворог атакував припортову інфраструктуру Одеси. Внаслідок удару було пошкоджене вантажне судно "MJ PINA" під прапором Барбадоса та загинули четверо людей.
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