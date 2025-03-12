ВСУ показали уничтожение вражеской ракеты с помощью IRIS-T - видео

ВСУ сбили вражескую ракету с помощью IRIS-T — видео
Украинская противовоздушная оборона уничтожила российскую крылатую ракету. Ее сбили с помощью IRIS-T.
Об этом сообщило Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины в Facebook.
Что известно об уничтожении ракеты с помощью IRIS-T
"ЗРК IRIS-T воздушного командования "Запад" уничтожает российскую крылатую ракету", — говорится в сообщении.
Других деталей военные не предоставили.
Стоит отметить, что IRIS-T — это ракета класса "воздух-воздух" малой дальности, которая оснащена охлажденной инфракрасной головкой самонаведения.
Напомним, что российская оккупационная армия ночью 12 марта атаковала Украину ударными дронами и баллистическими ракетами. Противовоздушная оборона работала в 15 областях и уничтожила большинство вражеских целей.
Кроме того, враг атаковал припортовую инфраструктуру Одессы. В результате удара было повреждено грузовое судно "MJ PINA" под флагом Барбадоса и погибли четыре человека.
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