ВСУ показали уничтожение вражеской ракеты с помощью IRIS-T - видео

Баллистическая ракета. Иллюстративное фото: Defence Express

Украинская противовоздушная оборона уничтожила российскую крылатую ракету. Ее сбили с помощью IRIS-T.

Об этом сообщило Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины в Facebook.

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"ЗРК IRIS-T воздушного командования "Запад" уничтожает российскую крылатую ракету", — говорится в сообщении.

Других деталей военные не предоставили.

Стоит отметить, что IRIS-T — это ракета класса "воздух-воздух" малой дальности, которая оснащена охлажденной инфракрасной головкой самонаведения.

Напомним, что российская оккупационная армия ночью 12 марта атаковала Украину ударными дронами и баллистическими ракетами. Противовоздушная оборона работала в 15 областях и уничтожила большинство вражеских целей.

Кроме того, враг атаковал припортовую инфраструктуру Одессы. В результате удара было повреждено грузовое судно "MJ PINA" под флагом Барбадоса и погибли четыре человека.