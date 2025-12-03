Відео
Україна
Головна Армія В Росії підірвали нафтопровід "Дружба" — деталі

В Росії підірвали нафтопровід "Дружба" — деталі

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 12:28
Нафтопровід Дружба в Росії підірвали — подробиці
Підрив нафтопроводу "Дружба" в РФ. Фото: кадр з відео

В Росії у ніч проти 1 грудня стався вибух на ділянці нафтопроводу "Дружба". Ним постачають російську нафту в деякі країни Європи, чим підживлюються фінансові та військові спроможності ворога.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в Головному управлінні розвідки Міноборони 3 грудня. 

Читайте також:

Підрив нафтопроводу "Дружба"

Джерела в ГУР повідомляють, що атаку на нафтопровід здійснили неподалік населеного пункту Кизинські Висілки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог-Ліпецьк. Зазначається, що для знищення ділянки нафтогону використали вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння. 

"Місцеві користувачі соціальних мереж не могли не помітити вибух, про що відразу повідомили в місцевих пабліках. Зокрема свідки зазначили, що в районі Козинських Висілок було чутно гуркіт, який супроводжувався яскравими спалахами", — розповів співрозмовник у воєнній розвідці.

Крім того, він запевнив, що російська нафтова мережа, як головне джерело доходів держави-агресорки та фінансування ВПК, продовжить вибухати та горіти, допоки ворог не полишить спроб атакувати Україну.

Нагадаємо, у серпні ЗСУ вразили станцію "Нікольскоє". Пожежа призвела до повного припинення перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

Також Bloomberg повідомляв, що у листопаді Україна здійснила рекордні атаки на НПЗ Росії. Воїни щонайменше 14 разів використовували дрони для  ураження. 

пожежа вибух обстріли Росія нафтопровід Дружба
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
