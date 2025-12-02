Україна завдала рекордних атак на російські НПЗ у листопаді

Масштабна пожежа в Росії. Фото: росЗМІ

У листопаді Україна здійснила рекордні атаки на стратегічну нафтову інфраструктуру в Росії. За попередньою інформацією, воїни щонайменше 14 разів використовували дрони для атак на ворожі НПЗ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Удари України по НПЗ Росії

До листопада рекордним місяцем був серпень, коли Україна завдала 13 ударів по російських НПЗ. Після нього кількість атак ніколи не падала нижче десяти на місяць.

Атаки України на російські нафтопереробні заводи у листопаді. Фото: Bloomberg

Також було здійснено чотири удари по нафтосховищах у портах Чорного моря. Через пошкодження причалів у Новоросійську вивезення нафти затрималося на кілька днів.

Серед уражених об’єктів — Афіпський НПЗ під Краснодаром, один із найбільших на півдні Росії з річною потужністю 9,1 млн тонн нафти.

Також безпілотники вдарили по НПЗ "Орскнафтооргсинтез" у місті Орськ Оренбурзької області, що знаходиться за 1400 км від України.

За підрахунками Kpler, середньодобовий обсяг нафтопереробки в Росії знизився приблизно до 5 млн барелів, а ризик подальшого скорочення залишається.

"Через повторні страйки по тих самих об'єктах зростає невизначеність щодо того, чи зможуть заводи безпечно відновити роботу навіть після завершення ремонтних робіт, що ще більше погіршує перспективи перевезень сирої нафти", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 29 листопада українські військові уразили Афіпський НПЗ та завод у Таганрозі.

А 28 листопада воїни атакували російський НПЗ у Саратовській області. Крім того, вдалося уразити місце зберігання дронів на аеродромі "Саки" та інші військові обʼєкти.