Українські військові уразили НПЗ у Самарській області та склад дронів

Українські військові уразили нафтопереробний завод у Самарській області. Крім того, було атаковано склад безпілотників "Рубікону".

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у неділю, 16 листопада.

Ураження НПЗ у Самарській області

"В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, підрозділи Сил оборони України уразили потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про завод, щорічний обʼєм переробки якого становить 8,8 мільйона тонн. Підприємство випускає понад 20 видів продукції та бере участь у постачанні для російської окупаційної армії, будучи одним із ключових виробників висококласного пального для реактивних двигунів.

На обʼєкті зафіксовано вибухи та пожежу. Наразі ступінь збитків уточнюється.

Ураження складу дронів

Українські воїни уразили базу зберігання дронів підрозділу "Рубікон" та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на ТОТ Донецької області.

НПЗ "Рязанський"

У Генштабі ЗСУ також уточнили результати ураження НПЗ "Рязанський". Там пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення Російської Федерації припинити збройну агресію проти України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські воїни зруйнували дорогу, якою окупанти пробиралися у Покровськ Донецької області.

Раніше стало відомо, що ракети вітчизняного виробництва завдали потужних ударів по обʼєктах окупантів.