Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія ЗСУ уразили російський НПЗ та склад дронів — відео

ЗСУ уразили російський НПЗ та склад дронів — відео

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 12:10
Оновлено: 12:10
Українські військові уразили НПЗ у Самарській області та склад дронів
Пожежа в Росії. Фото: росЗМІ

Українські військові уразили нафтопереробний завод у Самарській області. Крім того, було атаковано склад безпілотників "Рубікону".

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у неділю, 16 листопада.

Реклама
Читайте також:

Ураження НПЗ у Самарській області

"В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, підрозділи Сил оборони України уразили потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про завод, щорічний обʼєм переробки якого становить 8,8 мільйона тонн. Підприємство випускає понад 20 видів продукції та бере участь у постачанні для російської окупаційної армії, будучи одним із ключових виробників висококласного пального для реактивних двигунів.

На обʼєкті зафіксовано вибухи та пожежу. Наразі ступінь збитків уточнюється.

Ураження складу дронів

Українські воїни уразили базу зберігання дронів підрозділу "Рубікон" та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на ТОТ Донецької області.

НПЗ "Рязанський"

У Генштабі ЗСУ також уточнили результати ураження НПЗ "Рязанський". Там пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення Російської Федерації припинити збройну агресію проти України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські воїни зруйнували дорогу, якою окупанти пробиралися у Покровськ Донецької області.

Раніше стало відомо, що ракети вітчизняного виробництва завдали потужних ударів по обʼєктах окупантів.

війна ЗСУ Україна Генштаб ЗСУ Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації