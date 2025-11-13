Відео
Головна Армія "Фламінго" уразили низку важливих об'єктів у РФ й на ТОТ — відео

"Фламінго" уразили низку важливих об'єктів у РФ й на ТОТ — відео

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 14:22
Оновлено: 14:22
Українські дрони й ракети вразили десятки цілей ворога — Генштаб
Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ/Telegram

Українські Сили оборони завдали потужних ударів по десятках стратегічних об’єктів ворога на території Росії, у Криму та на інших тимчасово окупованих землях України. Для атаки використано новітні українські безпілотники та ракети вітчизняного виробництва, зокрема моделі "Фламінго", "Барс" і "Лютий".

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у четвер, 13 листопада.

ЗСУ вразили нафтобази, аеродроми та штаби окупантів

У межах зниження воєнно-економічного потенціалу противника українські сили здійснили серію комплексних ударів по військових і логістичних об’єктах агресора. На тимчасово окупованих територіях Криму влучання зафіксовано по підприємству "Морской нефтяной терминал", стоянці гелікоптерів і місцях підготовки безпілотників на аеродромі "Кіровське". Також було уражено радіолокаційну станцію протиповітряної оборони поблизу Євпаторії.

"На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії  російських окупантів", — зазначає Генштаб ЗСУ.

Частина атак відбулася безпосередньо на території Росії, де також зафіксовано серію вибухів. Генштаб уточнює масштаби завданих збитків, наголошуючи, що удари триватимуть доти, доки окупанти продовжуватимуть агресію. ЗСУ продовжують завдавати прицільних ударів по об’єктах, що забезпечують логістику та бойові дії російської окупаційної армії.

Для проведення комплексних атак українські військові використовують ударні безпілотники, реактивні дрони та ракети різних типів. Минулої ночі було здійснено пуски кількох засобів дальнього ураження, серед яких — вітчизняні розробки "Фламінго", "Барс" і "Лютий".

Нагадаємо, що Україна розробила потужну крилату ракету "Фламінго" з дальністю ураження до 3000 кілометрів, яка за характеристиками перевершує американські Tomahawk.

Раніше ми також інформували, що командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко високо оцінив ефективність ракети "Фламінго".

