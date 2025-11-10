Відео
У ЗСУ оцінили українську ракету "Фламінго" — яка ефективність

У ЗСУ оцінили українську ракету "Фламінго" — яка ефективність

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 20:05
Оновлено: 20:06
У ЗСУ оцінили переваги української ракети Фламінго
Ракета "Фламінго". Фото: AP

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко оцінив ефективність української ракети "Фламінго". За його словами, вона дозволяє стримувати російських окупантів без огляду на західні дозволи.

Про це Юрій Федоренко сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 10 листопада.

Українська ракета "Фламінго"

"Момент мати своє представництво в будь-якій галузі, це момент можливості в будь-який момент, якщо маєш своє представництво, розширити його до того моменту, який допоможе задовольнити потреби власної держави", — каже Федоренко.

За його словами, те, що Україна зберегла спроможність модернізувати і виготовляти, це дуже серйозний здобуток, який можна буде оцінити з плином часу.

Федоренко зауважив, що українська зброя дозволяє впливати на окупантів без огляду на дозволи західних країн.

"Ми будемо впливати на противника так, щоб противник не міг тероризувати і вбивати українців. Це наш вибір, куди ми будемо направляти свої ракети", — наголосив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС".

Він додав, що ракета хоч і виробляється в малих партіях, але це вже прорив.

Нагадаємо, видання The Independent писало, що українська ракета "Фламінго" удвічі потужніша за американські Tomahawk.

А нещодавно український лідер Володимир Зеленський пояснив, скільки разів ЗСУ застосували "Фламінго".

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
