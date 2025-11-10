В ВСУ оценили преимущества украинской ракеты Фламинго

Ракета "Фламинго". Фото: AP

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко оценил эффективность украинской ракеты "Фламинго". По его словам, она позволяет сдерживать российских оккупантов без оглядки на западные разрешения.

Об этом Юрий Федоренко сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 10 ноября.

Украинская ракета "Фламинго"

"Момент иметь свое представительство в любой отрасли, это момент возможности в любой момент, если имеешь свое представительство, расширить его до того момента, который поможет удовлетворить потребности собственного государства", — говорит Федоренко.

По его словам, то, что Украина сохранила способность модернизировать и производить, это очень серьезное достижение, которое можно будет оценить с течением времени.

Федоренко отметил, что украинское оружие позволяет влиять на оккупантов без оглядки на разрешения западных стран.

"Мы будем влиять на противника так, чтобы противник не мог терроризировать и убивать украинцев. Это наш выбор, куда мы будем направлять свои ракеты", — подчеркнул командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС".

Он добавил, что ракета хоть и производится в малых партиях, но это уже прорыв.

Напомним, издание The Independent писало, что украинская ракета "Фламинго" вдвое мощнее американских Tomahawk.

А недавно украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, сколько раз ВСУ применили "Фламинго".