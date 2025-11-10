Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В ВСУ оценили украинскую ракету "Фламинго" — какая эффективность

В ВСУ оценили украинскую ракету "Фламинго" — какая эффективность

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 20:05
обновлено: 20:49
В ВСУ оценили преимущества украинской ракеты Фламинго
Ракета "Фламинго". Фото: AP

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко оценил эффективность украинской ракеты "Фламинго". По его словам, она позволяет сдерживать российских оккупантов без оглядки на западные разрешения.

Об этом Юрий Федоренко сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 10 ноября.

Реклама
Читайте также:

Украинская ракета "Фламинго"

"Момент иметь свое представительство в любой отрасли, это момент возможности в любой момент, если имеешь свое представительство, расширить его до того момента, который поможет удовлетворить потребности собственного государства", — говорит Федоренко.

По его словам, то, что Украина сохранила способность модернизировать и производить, это очень серьезное достижение, которое можно будет оценить с течением времени.

Федоренко отметил, что украинское оружие позволяет влиять на оккупантов без оглядки на разрешения западных стран.

"Мы будем влиять на противника так, чтобы противник не мог терроризировать и убивать украинцев. Это наш выбор, куда мы будем направлять свои ракеты", — подчеркнул командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС".

Он добавил, что ракета хоть и производится в малых партиях, но это уже прорыв.

Напомним, издание The Independent писало, что украинская ракета "Фламинго" вдвое мощнее американских Tomahawk.

А недавно украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, сколько раз ВСУ применили "Фламинго".

война оружие ВСУ Украина ракета
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации