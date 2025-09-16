Відео
США схвалили допомогу Україні за новою фінансовою угодою
Україна планує масово виробляти ракети "Фламінго" та "Паляниця"

Україна планує масово виробляти ракети "Фламінго" та "Паляниця"

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 19:36
Україна хоче запустити масове виробництво ракет Фламінго і Паляниця
Ракета "Фламінго". Фото: AP

Заступник голови безпекового комітету Ради Єгор Чернєв заявив, що Україна працює над запуском масового виробництва ракет. Йдеться про "Фламінго" та "Паляницю".

Про це Єгор Чернєв сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Масове виробництво ракет "Фламінго" та "Паляниця"

"Я думаю, ви чули різні назви від "Паляниці" до "Фламінго", які, в принципі, долітають, вибивають і достатньої шкоди роблять Росії, але цього замало", — зауважив Чернєв.

За його словами, наразі завдання — зробити виробництво цих ракет масовим. Робота триває.

Нагадаємо, авіаексперт Валерій Романенко розповів, на яку дальність готова летіти українська ракета "Фламінго".

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що "Фламінго" дуже потужна та далекобійна зброя.

війна Україна ракети виробництво виробництво зброї
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
