Украина хочет массово производить ракеты "Фламинго" и "Паляница"

Дата публикации 16 сентября 2025 19:36
Украина хочет запустить массовое производство ракет Фламинго и Паляница
Ракета "Фламинго". Фото: AP

Заместитель председателя комитета по безопасности Рады Егор Чернев заявил, что Украина работает над запуском массового производства ракет. Речь идет о "Фламинго" и "Палянице".

Об этом Егор Чернев сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Массовое производство ракет "Фламинго" и "Паляница"

"Я думаю вы слышали разные названия от "Паляницы" до "Фламинго", которые, в принципе, долетают, выбивают и достаточный вред делают России, но этого мало", — отметил Чернев.

По его словам, сейчас задача — сделать производство этих ракет массовым. Сейчас работа продолжается.

Напомним, авиаэксперт Валерий Романенко рассказал, на какую дальность готова лететь украинская ракета "Фламинго".

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что "Фламинго" очень мощное и дальнобойное оружие.

