Появилось первое фото дальнобойной украинской ракеты Фламинго и ее приблизительные технические характеристики

Дальнобойная украинская ракета "Фламинго". Фото: Ефрем Лукацкий

Выдающийся украинский фотокорреспондент Ефрем Лукацкий сообщил, что украинская дальнобойная ракета "Фламинго" уже в серийном производстве. Вскоре о ней появится больше информации, но украинские военные эксперты уже знают ее характеристики и возможное техническое происхождение.

Об этом сообщает портал Defense Express.

На что способна украинская ракета "Фламинго"

Британская ракета FP-5. Фото: Defense Express

Украинские военные эксперты, анализируя открытые источники, предполагают, что "Фламинго" является украинской модификацией ракеты FP-5, разработанной компанией Milanion Group из Великобритании. FP-5 имеет удвоенную дальность полета и боевую часть по сравнению с американской ракетой Tomahawk.

По данным Milanion Group, FP-5 способна пролетать более четырех часов на крейсерской скорости 850-900 км/ч и имеет максимальную скорость 950 км/ч.

Размах крыльев ракеты составляет 6 метров, а ее максимальный взлетный вес - шесть тонн. Вес боевой части FP-5 достигает одной тонны, что вдвое превышает показатель Tomahawk.

Milanion Group также заявляет о возможности производства более 50 ракет FP-5 ежемесячно. Такой высокий уровень производства объясняется упрощением конструкции ракеты: отсутствие складывающихся крыльев и транспортно-пускового контейнера.

По данным компании Milanion Group, FP-5 оснащена спутниковой навигацией, устойчивой к радиоэлектронной борьбе, и инерциальной системой.

